В Боровске пьяные друзья не поделили машину

В полицию обратился боровчанин, который вместе с приятелем распивал спиртные напитки в гараже, где стоял его автомобиль. Владелец гаража ненадолго отошел. Вернувшись обратно, он обнаружил, что на месте нет ни друга, ни автомобиля.

В Балабаново заметили автомобиль, за рулем которого находился водитель с явными внешними признаками опьянения. Машина была остановлена. Полицейские задержали молодого человека, у которого при себе не было документов.

Ранее судимый местный житель 1995 года рождения рассказал сотрудникам полиции, что взял автомобиль у приятеля, чтобы покататься и собирался его вернуть.

Возбуждено уголовное дело.