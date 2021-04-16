Житель Калуги оштрафован за экстремистские комментарии в соцсети на 10 тысяч рублей

В Калуге 38-летний мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей за распространение в социальных сетях экстремистской информации. Об этом сообщает в пятницу, 16 апреля, УМВД по Калужской области.

- Распространение указанного контента осуществлялось путем оставления текстовых комментариев и графических изображений к ним со своей страницы в одной из популярных социальных сетей, - пояснили в полиции. - Проведенным исследованием в обнаруженном материале выявлены признаки возбуждения ненависти по национальному превосходству, а также высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по межнациональным мотивам.

Калужанина признали виновным в административном правонарушении.