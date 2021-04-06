В Калужской области сотрудник управления капитального строительства задержан за получение взятки в 300 тысяч рублей

Экологическая реабилитация озера Ломпадь в Людиново привела к возбуждению двух уголовных дел. Во вторник, 6 апреля, об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника государственного казенного учреждения Калужской области «Управление капитального строительства», - рассказали в СК. - Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в марте 2020 года между министерством природных ресурсов и экологии Калужской области и коммерческой организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища (озера Ломпадь). Обязанность контролировать соответствие объемов и качества выполненных работ проектной документации возложена на управление капитального строительства.

- 19 февраля 2021 года сотрудник указанного управления получил от представителя коммерческой организации через посредника - знакомую последнего - взятку в размере 300 тысяч рублей за подтверждение фактического объема и качества выполненных работ, а также за неприменение входящих в его полномочия мер при выявлении нарушений в рамках исполнения контракта, - считают следователи.

В отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере».

Как подчеркивают в СК, преступления выявлены управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калужской области.