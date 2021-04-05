В Калуге 18-летнего студента колледжа осудили за торговлю наркотиками

В Калуге 18-летнему студенту одного из колледжей вынесли приговор за сбыт наркотиков, сообщает в понедельник, 5 апреля, региональное управление Следственного комитета.

Он вместе с 15-летней подругой раскладывал закладки с запрещенными веществами на территории областного центра.

- В процессе создания закладок в лесополосах на территории Калуги их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, - отмечают в СК. - При них находились два свертка, которые они не успели распространить, а также четыре сделанных ими закладки, данные о месторасположении которых они хранили в своих мобильных телефонах.

На момент совершения преступлений парень был несовершеннолетним. Его отправили в колонию общего режима на четыре года. 15-летняя калужанка поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, с ней будет организована профилактическая работа.

- Советуем молодым людям не вестись на объявления о работе по распространению наркотических средств и тем более не искать незаконные заработки по собственной инициативе, - подчеркивают следователи. - Совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы.