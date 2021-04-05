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В Калуге женщина отдала мошенникам 190 тысяч рублей за несуществующую компенсацию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.04.2021 14:27 7 544
В Калуге женщина отдала мошенникам 190 тысяч рублей за несуществующую компенсацию

Жители Калуги продолжают терять деньги, доверившись телефонным мошенникам. В понедельник, 5 апреля, УМВД по Калужской области сообщило о женщине, которая перевела мошенникам около 190 тысяч рублей.

- Как пояснила потерпевшая, ей на мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся работником правоохранительной структуры, - рассказали в полиции. - Незнакомка сообщила о том, что в отношении фирмы, в которой калужанка ранее приобретала биологически активные добавки, якобы возбуждено уголовное дело по факту реализации некачественного товара и пенсионерке положена компенсация в сумме более 460 тысяч рублей. После чего озвучила номер телефона, по которому возможно решить данный вопрос. Через некоторое время калужанка перезвонила по данному телефону, где ей сообщили, что для получения компенсации необходимо сначала внести определенную денежную сумму за судебные издержки, что потерпевшая и сделала. Затем ее попросили перевести еще часть денег в качестве предоплаты и страховки, пообещав вернуть их.

Через несколько дней, не получив обещанной компенсации, женщина перезвонила по номерам, с которых поступали звонки. На этот раз ей сообщили, что пенсионерке положена еще одна дополнительная выплата и теперь она может получить более 1 миллиона рублей, но для этого опять нужно перевести некоторую сумму.

Калужанка отправила деньги, но компенсации так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.04.2021 14:27 7 544
Тэги: криминал
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