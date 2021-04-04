В Калужской области адвокат задержан за взятку чиновнику в 100 тысяч рублей

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, сообщило 3 апреля региональное управление Следственного комитета. Его подозревают в даче взятки чиновнику.

- 29 марта 2021 года мужчина передал должностному лицу территориального органа исполнительной власти взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконные действия и бездействие в его интересах, - подчеркивают в СК. - Передача денег происходила под контролем УФСБ России по Калужской области. Сотрудник территориального органа принимать взятку отказался.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.