В Калужской области начинается суд над развратителем малолетних девочек

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по развращению малолетних девочек из разных городов страны через интернет. В ближайшее время начнется суд. Подробности в четверг, 1 апреля, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемый – 39-летний мужчина из Москвы.

- Осенью 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница Калужской области, - пояснили в СК. - Она сообщила, что в тот день в вечернее время неизвестный ей мужчина совершил в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера через социальную сеть. В результате расследования уголовного дела и грамотно проведенных следственных действий, в том числе исследования данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице, лицо, совершившее данное преступление, было установлено и задержано.

По мнению следствия, мужчина жил в Москве и через соцсети, где представлялся вымышленным именем, переписывался с разными людьми. В том числе с пятью девочками младше 12 лет из Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области.

- В течение 2019 года эти девочки по просьбе обвиняемого и в результате шантажа присылали ему свои интимные фотографии, - заявляют следователи. - Фотографии двух из них обвиняемый направил посторонним лицам. От одного из таких знакомых о совершении преступления узнала мама калужской школьницы.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.

- Чтобы не допустить совершения противоправных действий в отношении детей через сеть Интернет, следователи рекомендуют родителям рассказать своим детям о том, что в социальной сети можно общаться лишь с человеком, которого лично знаешь, нельзя принимать приглашения о дружбе от незнакомцев и тем более рассказывать им о себе и своей семье, отправлять фото и видео, выходить в прямые эфиры, - подчеркивают в Следственном комитете. - Если в общении через социальную сеть ребенка что-либо настораживает, необходимо рассказать об этом взрослым. О всех известных фактах посягательств на несовершеннолетних следует сообщать по номеру 123 – это телефон доверия следственного управления СКР «Ребенок в опасности».