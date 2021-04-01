$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

В Калужской области начинается суд над развратителем малолетних девочек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.04.2021 15:16 4 1172
В Калужской области начинается суд над развратителем малолетних девочек

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по развращению малолетних девочек из разных городов страны через интернет. В ближайшее время начнется суд. Подробности в четверг, 1 апреля, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемый – 39-летний мужчина из Москвы.

- Осенью 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница Калужской области, - пояснили в СК. - Она сообщила, что в тот день в вечернее время неизвестный ей мужчина совершил в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера через социальную сеть. В результате расследования уголовного дела и грамотно проведенных следственных действий, в том числе исследования данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице, лицо, совершившее данное преступление, было установлено и задержано.

По мнению следствия, мужчина жил в Москве и через соцсети, где представлялся вымышленным именем, переписывался с разными людьми. В том числе с пятью девочками младше 12 лет из Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области.

- В течение 2019 года эти девочки по просьбе обвиняемого и в результате шантажа присылали ему свои интимные фотографии, - заявляют следователи. - Фотографии двух из них обвиняемый направил посторонним лицам. От одного из таких знакомых о совершении преступления узнала мама калужской школьницы.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.

- Чтобы не допустить совершения противоправных действий в отношении детей через сеть Интернет, следователи рекомендуют родителям рассказать своим детям о том, что в социальной сети можно общаться лишь с человеком, которого лично знаешь, нельзя принимать приглашения о дружбе от незнакомцев и тем более рассказывать им о себе и своей семье, отправлять фото и видео, выходить в прямые эфиры, - подчеркивают в Следственном комитете. - Если в общении через социальную сеть ребенка что-либо настораживает, необходимо рассказать об этом взрослым. О всех известных фактах посягательств на несовершеннолетних следует сообщать по номеру 123 – это телефон доверия следственного управления СКР «Ребенок в опасности».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.04.2021 15:16 4 1172
Тэги: криминал дети следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Постельное белье для ребенка: варианты наборов и их отличия
Как не стать жертвой автомобильных мошенников?
Современное лечение в Израиле

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru