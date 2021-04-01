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В Калужской области убийцу опознали по запаху

Дмитрий Ивьев , Фото: Следственный комитет.
Опубликовано: 01.04.2021 12:35 0 687
В Калужской области убийцу опознали по запаху

В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного после убийства женщины в Обнинске. Ее тело нашли в ноябре 2020 года в одной из квартир на улице Белкинской.

Обвиняемым по делу проходит 36-летний мужчина, сообщили в четверг, 1 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, между обвиняемым и его 62-летней знакомой произошел конфликт, в ходе которой мужчина убил женщину, нанеся ножевые ранения, - отмечают в СК. - Тело потерпевшей с колото-резаными ранениями было обнаружено спустя несколько дней. При осмотре следователь изъял из квартиры предметы со следами крови, а также лезвие и ручку от ножа.

Подозреваемого удалось найти спустя два дня.

- 36-летний житель Калуги, ранее неоднократно судимый, в 2018 году освободился из мест лишения свободы и приехал в Обнинск, - рассказали следователи. - В январе 2020 года обвиняемый познакомился с потерпевшей и стал проживать в ее квартире. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Следователи провели судебно-медицинские, медико-криминалистические и генетические экспертизы. На штанах, изъятых у обвиняемого, обнаружена кровь погибшей.

- По делу также провели редкую экспертизу запаховых следов человека, благодаря которой на ручке от ножа, изъятой с места происшествия, обнаружены запаховые следы обвиняемого, - пояснили в Следственном комитете. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Ивьев , Фото: Следственный комитет.
Опубликовано: 01.04.2021 12:35 0 687
Тэги: криминал следственный комитет
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