$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

Криминального авторитета из Обнинска обвиняют в убийстве возле кафе

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 31.03.2021 14:47 0 695
Криминального авторитета из Обнинска обвиняют в убийстве возле кафе

В Обнинске завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2015 году. Обвиняемым проходит 43-летний криминальный авторитет из наукограда.

По версии следствия, в мае 2015 года обвиняемый находился в кафе на проспекте Маркса в Обнинске. Там он поссорился с мужчиной.

- Злоумышленник и несколько лиц, которые находились в кафе, прошли к выходу, - рассказали в среду, 31 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Около входа в заведение обвиняемый беспорядочно произвел выстрелы в сторону потерпевшего, попав в него не менее 4 раз. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. При этом обвиняемый осознавал, что рядом находятся посторонние люди, которые могут быть ранены или убиты от его действий, то есть выбрал общеопасный способ совершения преступления. Так, одна из пуль попала в ногу другого лица, причинив ему огнестрельное ранение, повлекшее легкий вред его здоровью.

Фото обвиняемого, которое опубликовал Следственный комитет.

После этого мужчина уехал из Обнинска. До августа 2020 года, когда его все-таки удалось задержать в Москве, обвиняемый находился в федеральном розыске.

Криминальному авторитету грозит пожизненное заключение.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 31.03.2021 14:47 0 695
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Похороны через кремацию в Нижнем Новгороде: что нужно покупать?
Как выбрать брокера для работы с Форекс и об этом не пожалеть?
Охранная система – верный способ защиты бизнеса

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru