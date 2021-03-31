Криминального авторитета из Обнинска обвиняют в убийстве возле кафе

В Обнинске завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2015 году. Обвиняемым проходит 43-летний криминальный авторитет из наукограда.

По версии следствия, в мае 2015 года обвиняемый находился в кафе на проспекте Маркса в Обнинске. Там он поссорился с мужчиной.

- Злоумышленник и несколько лиц, которые находились в кафе, прошли к выходу, - рассказали в среду, 31 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Около входа в заведение обвиняемый беспорядочно произвел выстрелы в сторону потерпевшего, попав в него не менее 4 раз. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. При этом обвиняемый осознавал, что рядом находятся посторонние люди, которые могут быть ранены или убиты от его действий, то есть выбрал общеопасный способ совершения преступления. Так, одна из пуль попала в ногу другого лица, причинив ему огнестрельное ранение, повлекшее легкий вред его здоровью.

Фото обвиняемого, которое опубликовал Следственный комитет.

После этого мужчина уехал из Обнинска. До августа 2020 года, когда его все-таки удалось задержать в Москве, обвиняемый находился в федеральном розыске.

Криминальному авторитету грозит пожизненное заключение.