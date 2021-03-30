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В Калуге девушка взломала сайты своих школы и колледжа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2021 15:21 5 888
В Калуге девушка взломала сайты своих школы и колледжа

В Калуге в ближайшее время начнется суд над 24-летней девушкой, которую обвиняют во взломе сайтов школы и колледжа, в которых она раньше училась. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Обвиняемая в сентябре прошлого года, находясь у себя дома, запустила на персональном компьютере вредоносное программное обеспечение, заведомо предназначенное для поиска уязвимостей и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, - отмечают в ведомстве. - Целью этих действий была нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещённой на официальных сайтах образовательных учреждений.

По уголовной статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации» калужанке грозит до четырех лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2021 15:21 5 888
Тэги: криминал прокуратура
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