В Калуге девушка взломала сайты своих школы и колледжа

В Калуге в ближайшее время начнется суд над 24-летней девушкой, которую обвиняют во взломе сайтов школы и колледжа, в которых она раньше училась. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Обвиняемая в сентябре прошлого года, находясь у себя дома, запустила на персональном компьютере вредоносное программное обеспечение, заведомо предназначенное для поиска уязвимостей и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, - отмечают в ведомстве. - Целью этих действий была нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещённой на официальных сайтах образовательных учреждений.

По уголовной статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации» калужанке грозит до четырех лет лишения свободы.