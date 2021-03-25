Калужанка потеряла 2,5 миллиона рублей, одолжив деньги знакомому

В Малоярославецком районе возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемым проходит 35-летний мужчина.

По версии следствия, год назад он одолжил у знакомой 2,5 миллиона рублей.

- Как уверял мужчина долг он вернет ровно через год, а в случае непредвиденных обстоятельств, если у него не будет возможности вернуть денежные средства, он оформит на гражданку принадлежащую ему квартиру, - рассказали в четверг, 25 марта, в УМВД по Калужской области. - Доводы были убедительны, и женщина дала взаймы 2,5 миллиона рублей, после чего стороны подписали договор, в котором прописали все условия возврата денег.

Когда через год денег женщина не увидела, она захотела получить квартиру, однако, как оказалось, жилище мужчине не принадлежало.

Расследование сейчас продолжается.