Калужанин вложил в фальшивую биржу 2,8 миллиона рублей

Еще один житель Калужской области стал жертвой мошенников. Мужчина из Малоярославецкого района потерял 2,8 миллиона рублей, сообщили в четверг, 25 марта, в УМВД по Калужской области.

- Он обратил внимание на сайт некой фондовой биржи, где увидел заманчивое объявление, в котором всем желающим предлагалось стать участниками торгов с целью вложения своих сбережений в инвестиции, доход от которых гарантирует прибыль в размере до 300%, - пояснили в полиции. - Гражданин позвонил по указанному в объявлении телефону и человек, представившейся специалистом-аналитиком биржи, долго и подробно рассказывал схему участия в ежедневных торгах, которая позволит извлечь максимальных доход. Завершая разговор, обе стороны устно договорились о порядке внесения денежных средств, после чего потерпевший в течении двух месяцев вносил на расчетный счет биржи различные денежные суммы. Специалисты биржи, постоянно выходившие на связь с гражданином, уверяли, что доход мужчины в процентном соотношении растет день ото дня и чем больше денежных вложений он сделает, тем выше будет прибыль.

Всего мужчина перевел мошенникам 2,8 миллиона рублей. А когда захотел вывести деньги с прибылью, начал получать постоянные отговорки. А потом сайт и телефоны и вовсе заблокировались.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», продолжается.