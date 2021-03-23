В Калуге судят мужчину, который сбросил знакомого с балкона

В Калуге завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.

Этот инцидент произошел еще 8 марта 2019 года.

- Обвиняемый находился в квартире, расположенной на четвертом этаже одного из домов на улице Московской, по приглашению хозяйки квартиры, - рассказали во вторник, 23 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там же находился сожитель женщины и ее соседка, компания отмечала праздник. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, и они вышли на балкон покурить. Там конфликт продолжился, и обвиняемый перекинул потерпевшего через перила балкона. Мужчина упал на землю и получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В ближайшие дни дело начнет рассматривать суд.