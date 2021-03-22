В Калужской области депутата подозревают в особо крупном присвоении денег

В Калужской области заведующую детского сада подозревают в присвоении особо крупной суммы. Женщина также является депутатом городской думы одного из поселений региона, сообщили в понедельник, 22 марта, в калужском областном управлении Следственного комитета.

- В 2015 и 2016 годах заведующая фиктивно приняла на работу в детский сад трех женщин, в том числе свою дочь, - пояснили следователи. - В течение шести лет заработную плату, перечисляемую данным лицам, заведующая присваивала себе, похитив более 3 миллионов 800 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками полиции.

Решение о возбуждении уголовного дела принято руководителем регионального управления СК России. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.