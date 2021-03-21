В Калужской области активизировались фальшивомонетчики

Управление МВД России по Калужской области предупреждает, что на территории региона возросло количество поддельных денежных купюр.

Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля или недвижимости лучше проверить получаемую наличность в банке;

- не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

- если Вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь её сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

- если Вам пытаются сбыть поддельную купюру, и Вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором приехал, и сообщите об этом в полицию.

Поддельные денежные купюры отличаются высоким качеством имитации защитных элементов, в том числе свечением в инфракрасном спектре.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

- поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

- выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой, отверстия имеют разный диаметр;

- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской, либо наклеена сверху на поверхность купюры, поэтому имеет следы отслаивания;

- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, на ощупь поле гладкое;

- цветной, переливающийся герб г. Ярославля (на купюрах достоинством 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами;

- на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей, при наклоне, не появляется разноцветное изображение номинала купюры, расположенное в одноцветном поле на лицевой стороне купюры.