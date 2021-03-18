В Калужской области бывшую сотрудницу колонии судят за взятки

Изъятые у женщины вещи.

В Калужской области бывшую сотрудницу исправительной колонии обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. В четверг, 18 марта, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

- В августе 2020 года женщина дважды осуществляла пронос на территорию учреждения посылки с запрещенными к использованию средствами мобильной связи и коммуникации, - отмечают в СК. - Она передавала их осужденному, за что получала от него денежные средства посредством электронной системы перевода платежей. В декабре 2020 года, действуя по аналогии с предыдущими преступлениями, сотрудница также пронесла посылку на режимную территорию исправительной колонии с целью передачи осужденному, который, согласно договоренности между ними, обещал заплатить ей 15 тысяч рублей.

Задержали калужанку сотрудники управления собственной безопасности УФСИН по Калужской области.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.