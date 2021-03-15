В Калужской области мужчина осужден на девять лет за убийство из-за долга

Козельский районный суд вынес приговор 66-летнему жителю села Ульяново, которого признали виновным в убийстве. В понедельник, 15 марта, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В ночь на 19 июля 2020 года подсудимый совместно со своим 61-летним знакомым распивали спиртные напитки дома, - отмечают следователи. - Между ними произошел словесный конфликт на почве денежного долга, в ходе которого злоумышленник не сдержал свои эмоции и решил убить приятеля. Он подверг знакомого избиению, нанеся не менее 44 ударов кулаками и ногами, а также используемыми в качестве оружия деревянным стулом и металлической кочергой. От полученных травм потерпевший скончался в районной больнице.

Виновника отправили на девять лет в колонию строго режима.