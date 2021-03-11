В Калуге вынесен приговор 50-летнему москвичу за коммерческий подкуп и взятку

В Калуге суд вынес приговор 50-летнему жителю Москвы. Бывшего руководителя некоммерческого фонда признали виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приготовлении к даче взятки, сообщили в четверг, 11 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В декабре 2019 года мужчина занимал должность исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд муниципального развития г. Калуги». Он знал, что городские власти собираются продать долю в уставном капитале дочерней организации фонда - ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии».

- Подсудимый предложил потенциальному покупателю передать ему незаконное вознаграждение за способствование в одобрении и подписании договора продажи, - пояснили в СК. - При этом он сообщил представителю инвестора о том, что часть денежных средств он планирует передать одному из заместителей городского головы города Калуги за содействие в совершении сделки. О поступившем коррупционном предложении представитель инвестора и заместитель городского головы сообщили в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали с поличным оперативники УФСБ по Калужской области при получении 11 миллионов рублей от представителя инвестора.

Москвич не признал своей вины, но суд отправил его в колонию строгого режима на пять лет.