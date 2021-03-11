В Калуге троим мужчинам вынесли приговор за убийство случайного знакомого

В Калуге областной суд признал троих мужчин 40, 43 и 44 лет виновными в убийстве, разбое и краже. Подробности в четверг, 11 марта, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Преступление произошло 16 ноября 2019 года. Житель Калуги познакомился на улице с тремя мужчинами и пригласил их к себе в квартиру.

- В квартире в тот момент проводился ремонт, и никто не проживал, - отмечают в СК. - Приглашенные увидели в помещении электроинструменты и в целях их хищения решили напасть на хозяина квартиры. Один из них нанес несколько ударов металлической монтировкой по голове потерпевшего, а затем соучастники похитили из квартиры имущество, а также банковскую карту. После этого злоумышленники с помощью мобильного телефона получили доступ к банковскому счету потерпевшего и сняли с него 160 тысяч рублей.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на следующий день.

Найти виновников помогли записи с камер видеонаблюдения.

- Подсудимые вину в преступлениях признали частично, давали противоречивые показания, - подчеркивают в Следственном комитете. - В ходе предварительного следствия проведено большое количество экспертиз, а также установлены очевидцы произошедшего. Данных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора, в соответствии с которым виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.