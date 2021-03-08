Бараны тоже летают: в Калужской области животное украли, перекинув его через забор

8 марта калужская полиция рассказала об ограблении, которое произошло в Жуковском районе на днях.

В преддверии Международного женского дня двое ранее судимых местных жителей похитили у женщины своего брата по разуму – барана.

Они пришли к ней за выпивкой и пока один расплачивался за спиртное, второй схватил из загона барана, перекинул его через забор и скрылся с животным.

Однако полиции удалось быстро найти похитителей. Те признались в содеянном, объяснив свое поведение тем, что очень хотелось закусить баранинкой, но денег на мясо не хватало. Пострадавшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей.

Им предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Ведется следствие.