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Бараны тоже летают: в Калужской области животное украли, перекинув его через забор
8 марта калужская полиция рассказала об ограблении, которое произошло в Жуковском районе на днях.
В преддверии Международного женского дня двое ранее судимых местных жителей похитили у женщины своего брата по разуму – барана.
Они пришли к ней за выпивкой и пока один расплачивался за спиртное, второй схватил из загона барана, перекинул его через забор и скрылся с животным.
Однако полиции удалось быстро найти похитителей. Те признались в содеянном, объяснив свое поведение тем, что очень хотелось закусить баранинкой, но денег на мясо не хватало. Пострадавшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей.
Им предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Ведется следствие.