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Калужан начали обманывать мошенники под видом сотрудников Следственного комитета

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.03.2021 17:12 0 555
Калужан начали обманывать мошенники под видом сотрудников Следственного комитета

Несколько жителей Калужской области стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками Следственного комитета. В пятницу, 5 марта, об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

- Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение и под различными предлогами (по якобы возбужденным уголовным делам, оперативным экспериментам с их участием и т.п.) предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам, - отмечают в СК. - Мошенники используют возможности IP-телефонии, позволяющие осуществлять звонки с присвоением официальных номеров органов власти. Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей.

Следователи подчеркивают, что подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.03.2021 17:12 0 555
Тэги: криминал следственный комитет
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