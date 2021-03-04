В Обнинске 42-летний мужчина на улице выстрелил в своего друга из травматического пистолета

В Обнинске возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в отношении 42-летнего мужчины. В четверг, 4 марта, подробности сообщили в УМВД по Калужской области.

- На одной из улиц наукограда между двумя приятелями в ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт, переросший в драку, - отмечают в полиции. - В ходе ссоры один из мужчин решил в качестве аргумента использовать травматический пистолет. Выстрелив своему оппоненту в область грудной клетки, он с места происшествия скрылся.

Пострадавшего увезли в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.