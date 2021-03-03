В Калужской области директор ритуального агентства осужден за продажу мест на кладбище

В Людиново районный суд вынес приговор исполнительному директору ритуального агентства. Его признали виновным в мошенничестве, сообщила в среду, 3 марта, прокуратура Калужской области.

- Исполнительный директор агентства умышленно, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, получал денежные средства за предоставление земельных участков под захоронение на территории кладбища в Людиново, - пояснили в прокуратуре. - Установлено, что в июне 2018 года жительница города обратилась в ритуальное агентство с целью создания семейного захоронения. Злоумышленник ввел женщину в заблуждение о том, что земельный участок на территории кладбища предоставляется за плату. Потерпевшая внесла более 6 тысяч рублей на счет организации в помещении ритуального магазина.

Во время разбирательства мужчина возместил вину. Суд оштрафовал его на 30 000 рублей.