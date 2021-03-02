В Калуге 52-летний мужчина задержан за убийство жены в доме на Грабцевском шоссе

В минувшее воскресенье, 28 февраля, в квартире на Грабцевском шоссе в Калуге обнаружен труп 47-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан 52-летний муж погибшей, сообщили 2 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Следствием установлено, что в ходе конфликта мужчина нанес своей супруге множественные удары, от которых она скончалась на месте происшествия, - пояснили в СК. - Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, следователем перед судом инициировано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пара прожила в браке с 2018 года. За убийство обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото с места преступления.