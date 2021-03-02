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В Калуге 53-летний строитель задержан за взятку сотруднику ФСБ в 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 02.03.2021 11:41 0 1140
В Калуге 53-летний строитель задержан за взятку сотруднику ФСБ в 100 тысяч рублей

В Калуге следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего мужчины из Санкт-Петербурга. Его обвиняют в даче взятки сотруднику УФСБ по Калужской области. Во вторник, 2 марта, подробности сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Как выяснили следователи, обвиняемый руководил строительными работами на территории питомника для бездомных животных. Их выполняли четверо граждан Узбекистана, которые нелегально находились в России.

- Указанные граждане были выявлены сотрудниками УФСБ России по Калужской области 5 февраля, - пояснили в СК. - В ходе беседы мужчина предложил указанному сотруднику взятку в сумме 100 000 рублей за прекращение проведения оперативных мероприятий в отношении выявленных мигрантов, не привлечению их к административной ответственности, а также за не проведение миграционных мероприятий на территории питомника в дальнейшем. При передаче денежных средств, мужчина был задержан, он полностью признал свою вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела окончено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Мужчине из Санкт-Петербурга грозит до восьми лет лишения свободы.

следственный комитет взятка питомник калуга фсб 2 марта 2021 года

следственный комитет взятка питомник калуга фсб 2 марта 2021 года

Питомник, где работали нелегалы.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 02.03.2021 11:41 0 1140
Тэги: криминал следственный комитет фсб
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