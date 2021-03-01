В Калуге 33-летнего мужчину судят за взятку полицейскому

В Калуге 33-летнему мужчине грозит до восьми лет колонии за дачу взятки полицейскому. Расследование уголовного дела завершено, его вскоре начнет рассматривать суд, сообщили в понедельник, 1 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Мужчина занимался торговлей контрафактной продукцией на территории Калуги, - отмечают в СК. - Данный факт был выявлен сотрудниками полиции, в связи с чем вся контрафактная продукция подлежала изъятию. Во время дачи объяснений по факту правонарушения обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в размере 11 100 рублей за оставление части изымаемой контрафактной продукции.

После этого калужанина задержали. Вину в даче взятки он признал.