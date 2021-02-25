Трое калужан поверили лжебанкирам и потеряли более трех миллионов рублей

Три новых случая мошенничества зафиксированы в Калуге. Трое наших земляков потеряли суммарно более трех миллионов рублей, сообщили в четверг, 25 февраля, в УМВД по Калужской области.

- Одному из местных жителей позвонил неизвестный, - отметили в полиции. - Представившись сотрудником службы безопасности кредитной организации, он сообщил о подозрительных операциях с банковским счетом калужанина. Чтобы предотвратить хищение сбережений, собеседник порекомендовал заблокировать счет, для чего попросил назвать роботизированной системе пароли из смс-сообщений. Поверив, потерпевший сообщил запрашиваемую информацию, после чего у него были списаны более 2 миллионов рублей.

Под предлогом отмены несанкционированной банковской операции мошенники получили доступ к 790 тысячам другого калужанина.

Еще одна калужанка также поверила звонившему, представившемуся работником банка, который убедил ее не только перевести деньги, но и оформить кредит. Женщина потеряла 320 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

- Помните, что сотрудники банка никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию, - напоминают в УМВД. - Даже если к вам обращаются по имени и отчеству, называют сумму, находящуюся на счете, не верьте. Не сообщайте по телефону номер своей банковской карты, срок ее действия, защитный код, а также пароли, поступающие в смс-сообщениях. Прервите подобный разговор и самостоятельно перезвоните по телефону горячей линии того банка, клиентом которого вы являетесь.