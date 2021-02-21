В Обнинске мошенники обманули местную жительницу на 4 тысячи рублей

Жительница Обнинска стала жертвой мошенников после покупки через интернет. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в воскресенье, 21 февраля.

- Как рассказала сама потерпевшая, она зашла на страницу Интернет-магазина по продаже готового платья, где было необходимо оставить свой контактный телефон и имя, - отметили полицейские. - Спустя час ей перезвонил консультант и уточнил, что именно она выбрала, размер и условия доставки. Когда женщина узнала, что ей придется оплачивать не только товар, но и его доставку, она отказалась от заказа. Через два дня ей снова поступил телефонный звонок от представителя этого же Интернет-магазина. Девушка-консультант предложила приобрести второе платье якобы в рамках акции, тогда доставка посылки получалась бесплатной. Жительница Обнинска согласилась. Спустя два дня, оплатив стоимость товара на почте, потерпевшая забрала посылку. Придя домой, она открыла ее и обнаружила две подростковые юбки черного цвета. Женщина попыталась дозвониться до Интернет-магазина, но абонент все время был недоступен. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.