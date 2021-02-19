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В Калужской области мужчина убил приятеля после разговоров об армии

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.02.2021 18:14 0 268
В Калужской области мужчина убил приятеля после разговоров об армии

В Юхновском районе Калужской области возбудили уголовное дело после убийства 43-летнего жителя деревни Екатериновка. В пятницу, 19 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило подробности.

- В ночь на 12 февраля в доме находились двое мужчин – потерпевший и его 43-летний знакомый, который проживает в данном доме, - пояснили в СК. - Мужчины стали обсуждать, в каких подразделениях они проходили службу в армии, и в ходе разговора на эту тему между ними произошел конфликт. Хозяину дома не понравилось поведение гостя, и он подверг его избиению, а затем нанес удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.

Как говорят следователи, на допросе обвиняемый дал признательные показания. Сейчас он задержан.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.02.2021 18:14 0 268
Тэги: криминал следственный комитет
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