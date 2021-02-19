В Калужской области депутата сельской думы подозревают в налоговых преступлениях на 15 миллионов рублей

В Калужской области директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего директора организации, расположенной в Обнинске и работающей в сфере строительства и ремонта. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

- В связи с тем, что мужчина в 2020 году был избран депутатом сельской думы одного из сельских поселений Калужской области, решение о возбуждении в отношении него уголовного дела в соответствии с законодательством принималось руководством регионального управления Следственного комитета, - рассказали в пятницу, 19 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По версии следствия, директор организации, имея умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, принял решение уменьшить налоговую базу по НДС путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Как считают в СК, в результате умышленных незаконных действий директора в 2018 и 2019 годах им не был уплачен налог на добавленную стоимость в размере, превышающем 15 миллионов рублей.

Расследование сейчас продолжается.

Часть 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере» предусматривает до двух лет лишения свободы.