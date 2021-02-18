В Калужской области осужден мужчина, выбросивший знакомого из окна

В Калужской области 32-летнего жителя Ульяновской области признали виновным в убийстве. Преступление произошло 18 апреля прошлого года в поселке Березичский Стеклозавод Козельского района. Подробности в четверг, 18 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Погибший выпал из окна квартиры на втором этаже и ударился о газовую трубу. От полученных травм мужчина скончался. Обвиняемый утверждал, что произошел несчастный случай, однако следствие доказало злой умысел.

- 32-летний погибший проживал в квартире вместе со своими земляками, все мужчины работали на объекте в поселке вахтовым методом, - отмечают в СК. - 18 апреля 2020 года между погибшим и его 32-летним земляком произошел конфликт, который слышали несколько соседей. В ходе конфликта обвиняемый поднял потерпевшего за ноги и вытолкнул из окна. Тело потерпевшего сделало кувырок в воздухе, затем ударилось о газовую трубу, и мужчина упал на землю. Подсудимый вину в преступлении не признавал, на допросах давал различные показания, склоняющие следствие к версии о несчастном случае. С помощью показаний очевидца, который находился снаружи дома, был установлен механизм выпадения потерпевшего. Следователи провели следственный эксперимент, который показал, что выпасть из окна указанным механизмом самостоятельно невозможно, необходимо приложить силу со стороны третьего лица.

Виновника отправили в колонию строгого режима на девять с половиной лет.

Фото с места преступления.