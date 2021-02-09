В Обнинске любитель конструкторов задержан за грабеж

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины из соседнего региона. Об этом случае во вторник, 9 февраля, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Находясь в торговом зале одного из магазинов детских товаров наукограда, он взял конструкторы известной фирмы-производителя на общую сумму более 25 тысяч рублей, после чего предпринял попытку пересечь кассовую зону, не оплатив товар, - отмечают в полиции. - Действия посетителя стали очевидными работникам торговой точки. Гражданин попытался скрыться, но был задержан представителями охранной организации и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции.

Зачем мужчине понадобились конструкторы, он пока не рассказал.

По статье «Грабеж» подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.