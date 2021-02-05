В Калужской области мужчину судят за развращение детей и выращивание конопли

В Калужской области в ближайшее время начнется суд над 62-летний жителем Жуковского района. Мужчину обвиняют в развращении детей и выращивании конопли. В пятницу, 5 февраля, о завершении расследования сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- В сентябре 2020 года обвиняемый, находясь на детской площадке в городе Белоусово Жуковского района, обнажился перед малолетними девочками, а двумя днями ранее совершил аналогичные действия около школы в отношении подростков, - считает следствие. - Чтобы установить злоумышленника, следователи совместно с полицейскими изъяли записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в городе, опросили школьников, проверяли на причастность к совершению преступления лиц, ранее имевших проблемы с законом. В результате сотрудники вышли на 62-летнего ранее судимого местного жителя, противоправные действия которого запечатлели видеокамеры.

Кроме того, говорят в СК, обвиняемый культивировал на приусадебном участке и хранил для личного потребления наркотик коноплю в крупном размере.

Мужчина признал вину в хранении наркотиков, но давать какие-либо показания по случаям с детьми отказался.

- В целях недопущения совершения подобных преступлений в отношении детей, а также привлечения лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, сотрудники Следственного комитета рекомендуют незамедлительно сообщать о всех известных фактах посягательств на несовершеннолетних по телефонам 02, 102 (полиция), 123 (телефон доверия следственного управления СКР «Ребенок в опасности»), - говорится в сообщении следователей. - Совместные действия граждан и сотрудников правоохранительных органов помогут уберечь детей от преступлений. Следственный комитет, другие правоохранительных органы и органы власти работают в рамках совместных мероприятий «Калужская область - Территория детства», направленных на защиту прав семьи и детей.