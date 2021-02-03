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Калужанин поверил мошенникам-брокерам и потерял 2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.02.2021 12:55 1 224
Калужанин поверил мошенникам-брокерам и потерял 2 миллиона рублей

Очередной жертвой мошенников стал житель Жуковского района Калужской области. В среду, 3 февраля, об этой истории рассказали в региональном УМВД.

- Он заинтересовался сайтом, предлагающим посетителям попробовать себя в качестве брокеров, инвестировав в некий проект денежные средства, - отмечают в полиции. - Гражданин решил рискнуть. На протяжении нескольких месяцев мужчина перечислял в адрес организации свои сбережения, наблюдая на интернет-площадке, как растут проценты от вложенных средств. Но через некоторое время доходность инвестиций, судя по размещаемой на сайте информации, стала снижаться. Житель Калужской области решил вывести свои деньги из оборота, но осуществить данную финансовую операцию не представилось возможным, так как после непродолжительного общения с клиентов представители проекта перестали выходить на связь.

Всего мужчина вложил в проект более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Расследование сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.02.2021 12:55 1 224
Тэги: криминал мошенничество
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