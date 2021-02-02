Жителю Калужской области вынесли приговор за убийство отца

На днях в Калужской области суд вынес приговор жителю деревни Парсуково Тарусского района, которого признали виновным в убийстве отца.

- В результате возникшего между ними конфликта подсудимый нанес 58-летнему отцу множественные телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия, - рассказали 1 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - О произошедшем мужчина незамедлительно сообщил родственникам. На момент происшествия и отец, и сын находились в состоянии алкогольного опьянения.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 12 лет.