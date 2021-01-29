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В Калужской области вынесен приговор мужчине, убившему пенсионерку в новогоднюю ночь

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 29.01.2021 10:31 1 240
В Калужской области вынесен приговор мужчине, убившему пенсионерку в новогоднюю ночь

В Людиново суд вынес приговор 52-летнему мужчине, которого признали виновным в разбойном нападении и покушении на убийство. Ближайшие 17 лет он проведет в колонии строгого режима, сообщили в пятницу, 29 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В ночь на 1 января 2020 года этот человек разбил стекло металлической монтировкой в доме на улице Чапаева в Людиново и проник в дом одинокой пенсионерки.

- Злоумышленник нанес женщине более 40 ударов ножом и монтировкой, - подчеркивают в СК. - В этот же день тело 83-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями, в том числе на спине, было обнаружено в ее доме. Обстановка в жилище свидетельствовала о том, что нападавший искал материальные ценности. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины последовала из-за отделения тромба. Однако учитывая количество нанесенных ударов, характер орудий преступления и другие обстоятельства, следствие пришло к выводу, что злоумышленник совершил разбойное нападение, а нанося многочисленные удары, действовал с целью причинения потерпевшей смерти. Следователи выяснили, что из дома пропало 1500 рублей.

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Подозреваемого задержали летом 2020 года. Мужчина нигде не работал. С 1984 года неоднократно привлекался к уголовной ответственности, около 20 лет провел в местах лишения свободы, находился на испытательном сроке.

- Генотип задержанного совпал с ДНК-профилем следа крови, обнаруженного криминалистами на осколках стекла в доме потерпевшей, - подчеркнули следователи.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 29.01.2021 10:31 1 240
Тэги: криминал следственный комитет
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