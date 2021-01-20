В Калужской области тело избитого до смерти мужчины нашли на пилораме

В минувшее воскресенье, 17 января, в селе Перемышль Калужской области на территории пилорамы хозяин предприятия обнаружил тело 38-летнего мужчины, который там подрабатывал. Подробнее об этом происшествии в среду, 20 января, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

- На место выехала следственно-оперативная группа, которая, опросив свидетелей, выяснила, что накануне, кроме погибшего, на пилораме находился еще один человек, - отмечают в СК. - Была выдвинута версия о причастности этого лица к смерти потерпевшего. К этому времени судебно-медицинская экспертиза показала, что погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле выявлены и иные повреждения, в том числе переломы. Местонахождение подозреваемого было установлено по горячим следам. Мужчина был задержан в Перемышле, это 35-летний местный житель.

По версии следствия, преступление произошло 16 января, когда мужчины находились на пилораме.

Фото с места преступления.

- Злоумышленник посчитал, что его приятель попытался украсть у него из кармана мобильный телефон, из-за чего подверг его избиению, - сообщили в Следственном комитете. - Сразу после этого подозреваемый уехал в Калугу, где ему удалось поменять всю одежду, а ту одежду и обувь, в которой он совершал преступление, тщательно выстирать, чтобы скрыть следы. Затем он вернулся в Перемышль, и был задержан.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование сейчас продолжается