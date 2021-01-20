В Калужской области 590 работников предприятия не получили вовремя зарплату

В Калужской области 590 работников одного из сельскохозяйственных предприятий Ферзиковского района не получили вовремя зарплату. Сумма задолженности превысила шесть миллионов рублей, сообщили в среду, 20 января, в прокуратуре региона.

- С целью восстановления нарушенных прав граждан руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - отмечают в ведомстве. - Задолженность на предприятии погашена в полном объеме.

Предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей.