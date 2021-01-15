В Калуге мошенники обманули два банка на миллион рублей

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего жителя Воронежской области и 49-летнего мужчины из Красноярского края. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Сообщили в пятницу, 15 января. в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, житель Воронежской области купил через интернет подложный паспорт на имя другого человека. Также у него были фальшивые документы о трудовой деятельности.

- Данный пакет документов фигурант передал своему знакомому 49-летнему жителю Красноярского края, который приехал в Калугу, где под чужим именем обратился в отделения двух банков с заявками на получение кредитов, - пояснили в полиции. - Представляясь другим человеком, с использованием поддельных документов мужчина оформил кредитные обязательства на общую сумму более 1 миллиона рублей. Получив денежные средства на банковские счета, он обналичил их и согласно предварительной договоренности часть передал своему соучастнику.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.