В Калуге вынесен приговор жителям областного центра за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных в составе организованной преступной группы

В Калуге осуждены два торговца наркотиками, сообщили в среду, 13 января, в прокуратуре Калужской области. Мужчинам 25 и 30 лет.

Суд установил, что в 2019 году они незаконно купили оптовую партию наркотиков, а затем торговали мелкими дозами с помощью закладок.

- Они помещали наркотики в тайники в произвольно выбранных местах на территории Калуги и сообщали руководителю преступной группы о точном их местонахождении, с целью незаконного сбыта потребителям, - пояснили в прокуратуре. - За свои преступные действия подельники получали денежные средства на открытый банковский счет.

Виновников приговорили к четырем и восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.