Тело 43-летней женщины обнаружили в Боровске

В ночь на 31 декабря в хозпостройке на территории поселка Институт города Боровска обнаружено тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Хозяйственная постройка была приспособлена для постоянного проживания, в ночь на 31 декабря в ней находилась погибшая вместе с 38-летним мужчиной, - отмечают в СК. - По версии следствия, ночью между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан на 48 часов. Расследование сейчас продолжается.