В Калуге два 18-летних студента осуждены за закладку наркотиков

В Калуге вынесен приговор двум 18-летним студентам одного из колледжей. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков, сообщило в пятницу, 25 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета.

- Следствием и судом установлено, что два друга получили от сбытчика около 60 порций наркотика, - рассказали в СК. - После этого они ездили по областному центру на автомобиле матери одного из них и распространяли «закладки» с наркотическим средством на территории Калуги. При личном обыске при них обнаружено 49 свертков, которые они не успели распространить, а также девять сделанных ими «закладок», данные о месторасположении которых они хранили в своих мобильных телефонах.

Суд отправил обоих калужан на четыре года в колонию общего режима. На момент совершения преступления они были несовершеннолетними.

- Советуем молодым людям не вестись на объявления о работе по распространению наркотических средств и тем более не искать незаконные заработки по собственной инициативе, - обратились следователи к калужанам. - Совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы.