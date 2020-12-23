В Калуге 61-летнюю женщину осудили за ложные сообщения о бомбах

В Калуге районный суд вынес приговор 61-летней женщине, которую признали виновной в заведомо ложных сообщениях о взрывных устройствах. В среду, 23 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- 23 февраля 2020 года злоумышленница по телефону 112 сообщила о том, что на двух центральных улицах города Калуги готовятся взрывы, - отмечают в прокуратуре. - При проверке места происшествия взрывных устройств обнаружено не было, преступница умышленно заведомо ложно сообщила о готовящемся акте терроризма. Денное сообщение было воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного имущественного ущерба, отвлечения сил и средств правоохранительных органов, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Пенсионерку приговорили к девяти месяцам ограничения свободы.