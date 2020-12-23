Мошенники начали приманивать калужан щенками

Жители Калужской области продолжают попадаться на удочки мошенников. В последнее время участились случаи обмана с помощью объявлений о продаже щенков, сообщили в среду, 23 декабря, в УМВД по Калужской области.

Один из таких случаев произошел в Обнинске.

Женщина нашла объявление о продаже породистого щенка и написала автору. Тот попросил предоплату в 10 000 рублей. А когда получил деньги, перестал выходить на связь.

Подобный случай произошел и в Малоярославецком районе. Там женщина лишилась 5000 рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Преступников ищут.

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