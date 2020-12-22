В Калуге рабочий сдавал на металлолом оборудование своего завода

В Калуге полицейские возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего рабочего одного из заводов. Его подозревают в краже металлических частей оборудования предприятия.

- Фигурант, находясь на территории завода, воспользовавшись отсутствием других сотрудников, снимал с промышленного оборудования металлические элементы, - рассказали во вторник, 22 декабря, в УМВД по Калужской области. - Похищенное он прятал в багажник своего автомобиля и вывозил, сдавая впоследствии в пункт приема металла за денежное вознаграждение.

Ущерб оценили в 126 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.