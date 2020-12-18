Калужанину запретили ходить в рестораны за ложный звонок о бомбе

В Калуге районный суд вынес приговор 48-летнему мужчине, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании, сообщила в пятницу, 18 декабря, прокуратура Калужской области.

- В феврале 2020 года злоумышленник по телефону «112» сообщил о том, что в многоквартирном доме по улице Труда заложено взрывное устройство, - отмечают в прокуратуре. - При проверке дома спецслужбами взрывных устройств не обнаружено.

В качестве наказания калужанину на полтора года ограничили свободу: он не может выходить из дома с 22:00 до 06:00, а также посещать общественные места, в которых разрешено потребление алкогольной продукции.