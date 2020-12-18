В Калужской области директор фирмы не выплатила налогов на 7 миллионов рублей

В Калужской области директора одной из компании по производству инструментов из Тарусы ждет суд. Женщина проходит обвиняемой по делу о сокрытии денег, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам.

- В течение 2018 и 2019 годов в связи с неуплатой налогов в адрес организации налоговым органом были направлены соответствующие поручения на списание в бюджет необходимой суммы денежных средств, - рассказали в пятницу, 18 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Операции по расчетным счетам организации в банках были приостановлены.

При этом, считают следователи, генеральный директор проводила операции по другим счетам, которые были оформлены на мужа, дочь и зятя обвиняемой. Недоимка налогов оставила около семи миллионов рублей.