В Калужской области иностранку оштрафовали на 600 тысяч за два «минирования» гостиницы

В Калужской области 48-летнюю гражданку Украины признали виновной в двух заведомо ложных актах терроризма, сообщает в четверг, 16 декабря, прокуратура региона.

Суд установил, что в декабре 2019 года женщина в пьяном виде позвонила со своего мобильного телефона в «Единую дежурную диспетчерскую службу» и сказала диспетчеру, что в боровском отеле готовится террористический акт.

На место выехали оперативники, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

- Тем же вечером злоумышленница повторно позвонила с мобильного телефона дочери на пульт дежурного и сказала: «Слушайте внимательно, бомба заложена, террористический акт», - отмечают в прокуратуре. - По результатам проведения проверки указанная информация также не подтвердилась.

Виновницу оштрафовали на 600 тысяч рублей.