Беглого калужского директора задержали на Украине

В Калужской области в ближайшее время начнется суд над бывшим генеральным директором одной из обнинских фирм. 55-летнего мужчину обвиняют в невыплате заработной платы, сообщает в среду, 16 декабря, региональное управление Следственного комитета.

Обвиняемый при этом в течение двух лет скрывался на Украине.

По версии следствия, мужчина не выплатил зарплату за первые шесть месяцев 2018 года 25 работникам компании. Общая задолженность составила около двух миллионов рублей. Хотя деньги на счету фирмы были.

- В июне 2018 года по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако обвинение директору следователи предъявили заочно, так как он скрылся, - пояснили в СК. - В начале октября 2020 года руководителя задержали на территории города Полтава на Украине. Через несколько дней обвиняемый был передан представителям России.

Сейчас мужчина находится в изоляторе.

- В ходе расследования были предприняты меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, - отметили также следователи. - Так, реализовано недвижимое имущество обвиняемого, с полученных средств планируется расплатиться с потерпевшими.