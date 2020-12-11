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В Калужской области женщина убила соперницу одним ударом

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 11.12.2020 21:12 0 371
В Калужской области женщина убила соперницу одним ударом

Фото со Следственного эксперимента.

В одном из общежитий Малоярославца 4 декабря нашли тело 29-летней женщины. В пятницу, 11 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемой.

По версии следствия, 3 декабря в комнате находилась погибшая и ее несколько знакомых, в том числе 31-летняя местная жительница. 

- Между женщинами возник конфликт, в ходе которого 31-летняя гостья ударила потерпевшую ногой по телу, - отмечают в СК. - Со слов обвиняемой, потерпевшая оскорбила ее. Находившиеся в комнате свидетели сообщили, что девушки поругались из-за мужчины, к которому они обе испытывали симпатию. После этого обвиняемая ушла. Как выяснилось, она причинила потерпевшей тупую травму живота, от которой та скончалась на следующий день в этой же комнате.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование сейчас продолжается. 

Следователи отмечают, что обвиняемая нигде не работала, была лишена родительских прав. Сейчас она находится под стражей.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 11.12.2020 21:12 0 371
Тэги: криминал следственный комитет
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